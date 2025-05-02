Пригожин резко ответил украинскому блогеру Гордону* на оскорбление Валерии

Политика как она есть

Продюсер Иосиф Пригожин резко ответил украинскому блогеру Дмитрию Гордону* (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов), который в своих социальных сетях оскорбил его и его жену Валерию.