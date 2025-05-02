Политика как он...
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Политика как она есть

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Пригожин резко ответил украинскому блогеру Гордону* на оскорбление Валерии

Пригожин резко ответил украинскому блогеру Гордону* на оскорбление Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин резко ответил украинскому блогеру Дмитрию Гордону* (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов), который в своих социальных сетях оскорбил его и его жену Валерию.

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