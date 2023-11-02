Сбербанк повысил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2023г до 20-22%

Сбербанк повысил свои прогнозы по ключевым показателям банка на 2023 год. Так, госбанк повысил прогноз по корпоративному кредитованию с 17-19% до 20-22%, а также по розничному кредитованию — с 19-21% до 23-25%, заявил вице-президент, директор департамента финансов Сбера Тарас Скворцов на звонке с аналитиками и журналистами.