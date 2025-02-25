В Минздраве описали оптимальную стратегию ведения пациентов с ХОБЛ

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) сегодня находится на пятом–шестом месте среди причин смертности населения, при этом около 95% случаев ХОБЛ в нашей стране связаны с курением табака, рассказал «Известиям» главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.