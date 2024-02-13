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КАПКАН

КАПКАН

Тяпа жалобно заскулила. Серый посмотрел на них в последний раз и исчез в высоком и густом кустарнике.

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