Тяпа жалобно заскулила. Серый посмотрел на них в последний раз и исчез в высоком и густом кустарнике.
КАПКАН
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Тяпа жалобно заскулила. Серый посмотрел на них в последний раз и исчез в высоком и густом кустарнике.
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