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Артета о борьбе за титул: «В душе и сердце надеюсь, что «Сити» потеряет очки. Цель прямо перед нами»

- Может ли «Манчестер Сити» потерять очки? – В душе и сердце я на это надеюсь, да. Вы знаете, что происходит у меня внутри.

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