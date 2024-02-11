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Дзюдо. Обучение удушающему захвату Gyaku Juji Jime. 36 вариантов атаки. Учебное видео.

Дзюдо. Обучение удушающему захвату Gyaku Juji Jime. 36 вариантов атаки. Учебное видео.

Это первый учебно- обзорный фильм по технике удушающего захвата. Вы увидите разъяснения и описание к удушению спереди, скрещивая руки.

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Дмитрий Авенирович
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17 час.
Дмитрий Авенирович
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17 час.

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