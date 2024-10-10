Польша отказалась помогать искать экс-игрока «Что? Где? Когда?» по делу о фейках об армии

Польша не стала удовлетворять запрос российских правоохранительных органов в проведении проверки по национальным учетам в отношении экс-адвоката и бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ильи Новикова (признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов).