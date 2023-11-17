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Valve всё-таки устроила раздачу Half-Life в честь её 25-летия — а ещё выпустила для не...

Valve всё-таки устроила раздачу Half-Life в честь её 25-летия — а ещё выпустила для не...

Valve всё-таки устроила раздачу Half-Life в честь её 25-летия — а ещё выпустила для неё огромное обновление и документальный фильм о разработкеКак и предполагалось, грядущее 25-летие культового шутера Half-Life создавшая его студия Valve решила отметить с размахом.

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