Valve всё-таки устроила раздачу Half-Life в честь её 25-летия — а ещё выпустила для не...

Valve всё-таки устроила раздачу Half-Life в честь её 25-летия — а ещё выпустила для неё огромное обновление и документальный фильм о разработкеКак и предполагалось, грядущее 25-летие культового шутера Half-Life создавшая его студия Valve решила отметить с размахом.