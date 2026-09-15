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Царьград

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Тренерский штаб сборной России назвал 29 игроков на матчи с Ираном и Нигерией

Тренерский штаб сборной России назвал 29 игроков на матчи с Ираном и Нигерией

Итоговый список футболистов, которые примут участие в ближайших товарищеских встречах национальной команды, был опубликован тренерским штабом сборной России 15 сентября.

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