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Сибига призвал союзников передать Украине локомотивы после удара ВС РФ

Сибига призвал союзников передать Украине локомотивы после удара ВС РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников помочь Киеву с поставками локомотивов после российского удара по железнодорожному составу в Волынской области.

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