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В Кабардино-Балкарии задержали готовившего диверсию на газопроводе россиянина

В Кабардино-Балкарии задержали готовившего диверсию на газопроводе россиянина

В Кабардино-Балкарии задержан мужчина, который пытался устроить диверсию на газопроводе. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

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