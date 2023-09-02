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Состоялся Открытый чемпионат Москвы по боевому развертыванию

Состоялся Открытый чемпионат Москвы по боевому развертыванию

Открытый чемпионат Москвы по боевому развертыванию на Кубок председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Москвы был посвящен памяти пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга.

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