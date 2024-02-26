Зачем мы травим

А давайте, когда страсти немного поутихли (ну как поутихли - некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи, по-прежнему кричат " Мурза довели до самоубийства", "Соловьёв с командой затравил!", но накал несколько спал) поговорим о травле и не только.
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