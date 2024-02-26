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Зачем мы травим

   А     давайте,   когда    страсти    немного   поутихли (ну   как       поутихли  -      некоторые товарищи,  которые  нам  совсем  не товарищи,    по-прежнему   кричат    " Мурза довели  до  самоубийства",  "Соловьёв    с  командой       затравил!",     но  накал  несколько  спал)    поговорим    о  травле    и     не  только.

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