Зачем мы травим

А давайте, когда страсти немного поутихли (ну как поутихли - некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи, по-прежнему кричат " Мурза довели до самоубийства", "Соловьёв с командой затравил!", но накал несколько спал) поговорим о травле и не только.