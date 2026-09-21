Первый полностью автономный перелет через США: самолет преодолел 5150 километров без участия пилота / © Joby Aviation На борту все время находился пилот безопасности, однако он ни разу не вмешивался в управление самолетом.
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