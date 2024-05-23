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  • Валерий Авгур
    Вали в украдинию,ну а по старому обычаю-присядь посиди годиков пять ,телогрейки с труселями пошей,рукавички тоже воин..."Не знаю, буду ли...
  • валерий скворцов
    Раз открыли азербайджанские классы, преподаватели там не должны получать зарплату от России. Классы и оборудование до...Ну вот и дождались!
  • Галина Дьячина
    подготовительные классы для мигрантов нужно было организовать давно..но это не должны быть отдельные классы   до 11.....Ну вот и дождались!

Ну вот и дождались!

Ну вот и дождались!

"В Екатеринбурге открылся первый в России азербайджанский класс. В гимназии решили выйти на новый уровень развития межнациональных отношений.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Это не Екатеринбург, это продажная власть ...
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58 мин.
Галина Дьячина
подготовительные классы для мигрантов нужно было организовать давно..но это не должны быть отдельные классы   до 11.. дальше со знанием русского языка подготовительные  классы должны быть смешанными с русскими..так дети лучше будут знать русский язык
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44 мин.
валерий скворцов
Раз открыли азербайджанские классы, преподаватели там не должны получать зарплату от России. Классы и оборудование должно быть арендовано и должны платить они сами. И по окончанию школы не должны получать аттестат общероссийского образца.
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32 мин.

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