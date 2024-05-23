Ну вот и дождались!

YYYYYYY XXXXXXX Это не Екатеринбург, это продажная власть ...

Галина Дьячина подготовительные классы для мигрантов нужно было организовать давно..но это не должны быть отдельные классы до 11.. дальше со знанием русского языка подготовительные классы должны быть смешанными с русскими..так дети лучше будут знать русский язык