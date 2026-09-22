Житель Челябинска получил 6 лет колонии за призывы к терроризму

Житель Челябинска получил шесть лет исправительной колонии за публикации в интернете с призывами к насилию в отношении представителей власти и силовиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ "Люди стали лучше...
- Заявление Путина ...
- Дипломатия терпен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым