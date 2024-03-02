Полковник СБУ Стариков предложил использовать смертников для спасения ВСУ

В интервью YouTube-каналу Politeka полковник СБУ в отставке Олег Стариков выразил обеспокоенность текущей ситуацией на передовой и предложил собственную стратегию для спасения положения у Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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