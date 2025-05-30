Оставшееся за кадром. Великолепные моменты моих весенних охот

Автор — опытный охотник и превосходный фотограф, который продолжает вспоминать яркие закулисные истории весенней охоты Самая тихая, самая спокойная, самая идеальная во всех отношениях охота происходит в домике на току тетеревов.
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