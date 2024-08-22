Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Прием, который оказали президенту России Владимиру Путину в Азербайджане, оказывают только друзьям и близким союзникам.
Из визита Путина в Баку следует пять выводов
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Прием, который оказали президенту России Владимиру Путину в Азербайджане, оказывают только друзьям и близким союзникам." Автор, не надо панегириков, если не разбираешься в менталитете мусульман. Приём могут и пышный организовать, но это ни о чём не говорит. А-джан на не друг, даже не союзник, и может в любой момент всадить нож в спину. И уже всаживает не первый год. Посмотрите, как ведут себя нагло азер-цы в России.
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16 час.
ВЖ
Ванька Жуков
Давно пора отбросить туземное простодушие и коммунистический миф, мол, все люди братья. Одни братья, которым после войны всё отстроили и вытащили с хутора в современные отрасли, бьются насмерть за... кружевные трусы и еврохаляву. Не случайно Ленин яро бился с "великодержавным русским шовинизЬмом", чтобы из Великой Российской империи соорудить скромную РФ.
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15 час.
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