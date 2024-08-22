Из визита Путина в Баку следует пять выводов

Владимир Алтайцев

Прием, который оказали президенту России Владимиру Путину в Азербайджане, оказывают только друзьям и близким союзникам." Автор, не надо панегириков, если не разбираешься в менталитете мусульман. Приём могут и пышный организовать, но это ни о чём не говорит. А-джан на не друг, даже не союзник, и может в любой момент всадить нож в спину. И уже всаживает не первый год. Посмотрите, как ведут себя нагло азер-цы в России.