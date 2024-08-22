Страна и люди
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Страна и люди

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Из визита Путина в Баку следует пять выводов

Из визита Путина в Баку следует пять выводов

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Прием, который оказали президенту России Владимиру Путину в Азербайджане, оказывают только друзьям и близким союзникам.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Прием, который оказали президенту России Владимиру Путину в Азербайджане, оказывают только друзьям и близким союзникам.&quot;  Автор, не  надо  панегириков, если  не  разбираешься  в менталитете  мусульман. Приём  могут  и  пышный  организовать, но  это ни  о чём  не  говорит. А-джан  на  не  друг, даже  не союзник, и может в  любой  момент  всадить нож в спину. И  уже  всаживает не первый  год. Посмотрите, как  ведут  себя  нагло  азер-цы  в России.
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16 час.
ВЖ
Ванька Жуков
Давно пора отбросить туземное простодушие и коммунистический миф, мол, все люди братья. Одни братья, которым после войны всё отстроили и вытащили с хутора в современные отрасли, бьются насмерть за... кружевные трусы и еврохаляву. Не случайно Ленин яро бился с &quot;великодержавным русским шовинизЬмом&quot;, чтобы из Великой Российской империи соорудить скромную РФ.
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15 час.

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