ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистского карателя из Австрии

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Австрийские нацисты, действуя в рядах гитлеровцев во Вторую мировую войну, активно участвовали в чудовищных по жестокости казнях мирного населения на оккупированных территориях.
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