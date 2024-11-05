Десантники закрыли маршрут для прорыва боевиков ВСУ в Курской области Юлия СоколоваМинистерство обороны РФ рассказало, как удалось восстановить государственную границу на одном из участков в Курской области.
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