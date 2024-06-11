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Сергей Жестянников: Самое главное – говорить с населением

Сергей Жестянников: Самое главное – говорить с населением

Глава Вологодского муниципального округа Сергей Жестянников возглавляет округ с 2016 года. Суперфиналист четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» в ноябре прошлого года избран на должность главы муниципального образования еще на пять лет.

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