Глава Вологодского муниципального округа Сергей Жестянников возглавляет округ с 2016 года. Суперфиналист четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» в ноябре прошлого года избран на должность главы муниципального образования еще на пять лет.
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