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Царьград

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Bloomberg: военнослужащий Британии обвинён в шпионаже на Россию

Bloomberg: военнослужащий Британии обвинён в шпионаже на Россию

В Великобритании военнослужащий Королевского флота Тедди Янг предстает перед судом. Его обвиняют в сборе и подготовке к передаче секретной информации российским властям с ноября 2024 по май 2025 года.

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