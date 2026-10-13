Бюджет Новосибирска получил 11 млн руб. от электросамокатов

К началу ноября бюджет Новосибирска получит 11 млн руб. за размещение электросамокатов на муниципальных участках, сообщил мэр Максим Кудрявцев.
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