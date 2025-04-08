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Новое исследование показало, что полезнее — сливочное или растительное масло

Сливочное масло традиционно добавляют в кашу, используют для жарки, пекут с ним пироги. Но с точки зрения здоровья это не самое удачное решение.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
помнится в совдепии, когда были проблемы (а в совдепии постоянно были какие-то проблемы) , проблемы со сливочным маслом, камуноидная пропаганда лила в уши савейскаму пиплу, что маргарин лучше и полезнее сливочного масла.
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4 час.
Ингерман Ланская
не заболели.. а встали..
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4 час.
Владимир Алтайцев
врёшь падаль. Уж  я-то постарше  тебя, паскуды  бандеровской, так что помню, что пропаганды  маргарина  не  было нигде  в  СССР, а маргарин  делался  из гидрогенезированного растительного, именно подсолнечного масла. И  ничем он вреден  не  был. Ты, паскуда  бандеровская, уже  головкой, от природы  дебильной,совсем  е...нулась от  ненавистип  к  СССР.
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3 час.
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