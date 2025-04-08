помнится в совдепии, когда были проблемы (а в совдепии постоянно были какие-то проблемы) , проблемы со сливочным маслом, камуноидная пропаганда лила в уши савейскаму пиплу, что маргарин лучше и полезнее сливочного масла.

Владимир Алтайцев

врёшь падаль. Уж я-то постарше тебя, паскуды бандеровской, так что помню, что пропаганды маргарина не было нигде в СССР, а маргарин делался из гидрогенезированного растительного, именно подсолнечного масла. И ничем он вреден не был. Ты, паскуда бандеровская, уже головкой, от природы дебильной,совсем е...нулась от ненавистип к СССР.