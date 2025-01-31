Российский военный Владимир Харабуа, принимавший участие в штурме города Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР), в попытке спасти сослуживцев вызвал огонь танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на себя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии