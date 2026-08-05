Ульяновская область присоединилась к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники УМВД России по Ульяновской области совместно с членом Общественного совета при областном Управлении, руководителем проектов регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Ольгой Неруссковой организовали для детей спортивный праздник в парке имени Александра Матросова.