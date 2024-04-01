В Тверской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве

Следователем СЧ по РОПД Следственного управления УМВД России по Тверской области окончено производство по уголовному делу по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» с использованием служебного положения в отношении 34-летнего жителя города Калининграда.