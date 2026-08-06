«Грандиозная катастрофа»: в США объяснили, почему Трамп должен срочно уйти из Ирана Война с Ираном является грандиозной катастрофой.
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«Грандиозная катастрофа»: в США объяснили, почему Трамп должен срочно уйти из Ирана Война с Ираном является грандиозной катастрофой.
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