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«Ласточка» из Карелии застряла в пути на несколько часов

Поезд Хелюля — Санкт-Петербург остановился на долгое время на станции Верхнечеркасово Сегодня утром «Ласточка», выполнявшая рейс из поселка Хелюля в Санкт-Петербург, по техническим причинам совершила вынужденную остановку на станции Верхнечеркасово.

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