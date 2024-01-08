Путин заслушал доклад Воробьева о ситуации в округах, где нарушено отопление

РИАМО - 9 янв. Президент России Владимир Путин заслушал доклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о том, как обстоят дела в городских округах, где было нарушено тепло- и электроснабжение, сообщается на сайте Кремля.
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