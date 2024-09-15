В Петербурге продают квартиру, в которой жил Достоевский

В Санкт-Петербурге выставили на продажу квартиру, в которой жил и работал Федор Достоевский. Согласно сообщению, опубликованному на портале по размещению объявлений, именно в этой квартире писатель создал свой роман "Бедные люди".
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