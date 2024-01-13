Театр абсурда
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Театр абсурда

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Напав на Йемен, США ошиблись адресом. Надо было бомбить Чикаго

Напав на Йемен, США ошиблись адресом. Надо было бомбить Чикаго

Ответка от хуситов прилетит и американцам, и израильтянам Победить радикально настроенных исламистов невозможно.

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Комментарии
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Рахимулла Алеев
Давно пора : Хоть хуситы смогут проучить&quot;непобедимый&quot; флот США !
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14 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Бомбить, без объявления войны (так как пиндосы уже знают как начать войну, а вот как закончить еще не освоили) другие страны, которые ПОКА не могут ответить им аналогично, стало дурной привычкой для США, но ведь когда-нибудь они и сами нарвутся на такое...
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12 час.

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