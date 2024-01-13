Напав на Йемен, США ошиблись адресом. Надо было бомбить Чикаго

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Бомбить, без объявления войны (так как пиндосы уже знают как начать войну, а вот как закончить еще не освоили) другие страны, которые ПОКА не могут ответить им аналогично, стало дурной привычкой для США, но ведь когда-нибудь они и сами нарвутся на такое...