Кабмин поддержал законопроект о конфискации имущества у осужденных за фейки об армии

ДП

Дмитрий Пузанов

Правдивая и справедливая критика может проистекать только от экспертов в военной области. А к экспертам можно относить только людей, имеющих: 1) соответствующее профильное образование; 2) большой опыт работы в той сфере, в которой человек является экспертом; 3) доступ к актуальным сведениям о реальном состоянии дел в области, которая подвергается экспертизе. Ни один из наших так называемых военкоров не удовлетворяет этим требованиям. Хотя бы уже потому, что они не имеют допусков к секретной информации. А многие из них и не служили ни дня в армии. Поэтому они имеют право только констатировать общеизвестные факты. А ЛЮБАЯ критика действий военного командования с их стороны - это заведомое хайпожорство, рассчитанное на привлечение подписоты. Или того хуже - заказуха, оплачиваемая нашими врагами. Поэтому пусть сидят тихо и не отсвечивают. В армии и без них прекрасно функционирует система выявления и устранения недостатков. Которые, конечно, имеют место быть. И которые невозможно спрятать от этой системы.