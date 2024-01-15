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Кабмин поддержал законопроект о конфискации имущества у осужденных за фейки об армии

Кабмин поддержал законопроект о конфискации имущества у осужденных за фейки об армии

Предполагается, что имущество будут забирать у осужденных по статье о дискредитации ВС РФ, если они действовали из корыстных побуждений или по найму.

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Комментарии
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ДП
Дмитрий Пузанов
Правдивая и справедливая критика может проистекать только от экспертов в военной области. А к экспертам можно относить только людей, имеющих: 1) соответствующее профильное образование; 2) большой опыт работы в той сфере, в которой человек является экспертом; 3) доступ к актуальным сведениям о реальном состоянии дел в области, которая подвергается экспертизе. Ни один из наших так называемых военкоров не удовлетворяет этим требованиям. Хотя бы уже потому, что они не имеют допусков к секретной информации. А многие из них и не служили ни дня в армии. Поэтому они имеют право только констатировать общеизвестные факты. А ЛЮБАЯ критика действий военного командования с их стороны - это заведомое хайпожорство, рассчитанное на привлечение подписоты. Или того хуже - заказуха, оплачиваемая нашими врагами. Поэтому пусть сидят тихо и не отсвечивают. В армии и без них прекрасно функционирует система выявления и устранения недостатков. Которые, конечно, имеют место быть. И которые невозможно спрятать от этой системы.
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12 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Добавить - ... и за оскорбления в адрес народов России.
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10 час.
владимир Сырников
Вы все почему-то забываете о правах. предусмотренные Конституцией РФ.
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5 час.

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