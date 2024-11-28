«Перевозчик душ»: кому стоит посмотреть триллер о неудачной поездке в такси

28 ноября в российский прокат вышел британский триллер с элементами хоррора «Перевозчик душ». Главную роль в картине сыграл британский комик Ник Фрост, знакомый зрителям по фильмам «Типа крутые легавые» и «Зомби по имени Шон».
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