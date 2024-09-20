В Британии прекратили маркировать мясо и молоко фразой «не для ЕС»

Предыдущая правительственная схема маркировки мяса и молочных продуктов «не для ЕС» в Великобритании была отложена на неопределенный срок из-за опасений со стороны отрасли, 19 сентября сообщает сетевое издание FarmingUK.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии