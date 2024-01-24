В 60-т лет умер актёр Александр Саюталин, игравший в "Улицах разбитых фонарей" и "Убойной силе"

Кинокомпания "Триикс Медиа" сообщила о смерти известного артиста театра и кино.Актёр Александр Саюталин, сыгравший в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия" и "Бандитский Петербург", умер в Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет.