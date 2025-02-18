РФПИ: Россия и США могли бы реализовывать совместные проекты в Арктике

России и США нужно реализовывать совместные проекты в Арктике и на других направлениях. С таким заявлением выступил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, принимающий участие в переговорах с американской делегацией в Эр-Рияде.
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