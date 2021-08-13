В Якутии транспортные полицейские совместно с ГИМС провели онлайн-занятие «Безопасность на водных объектах» с воспитанниками детского центра помощи «Берегиня»

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Курорт» сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте совместно с инспекторами Государственной инспекции по маломерным судам провели онлайн-занятие по правилам безопасного поведения на водных объектах с воспитанниками детского центра помощи «Берегиня».