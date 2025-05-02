ЦАХАЛ: из Йемена выпустили ракету по Израилю

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске ракеты с территории Йемена в сторону Израиля. Согласно заявлению пресс-службы армии, после зафиксированного пуска в ряде северных регионов Израиля сработали сирены воздушной тревоги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии