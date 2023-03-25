СМИ опубликовали список стран, куда Путин может свободно приезжать, и где его могут арестовать

К примеру, в Австрии заявили о готовности выполнить решение МУС в отношении Путина. На фоне выдачи Международным уголовным судом ордера на арест президента России Владимира Путина, власти Австрии заявили, что готовы выполнить решение Гаагского суда.
К примеру, в Австрии заявили о готовности выполнить решение МУС в отношении Путина. На фоне выдачи Международным уголовным судом ордера на арест президента России Владимира Путина, власти Австрии заявили, что готовы выполнить решение Гаагского суда.
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