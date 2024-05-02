Москвичу разбили череп, но он наотрез отказался ложиться в больницу

Москвичу проломили череп в ходе драки в ресторане караоке-клуба Karaoke Lights в центре Москвы. Однако пострадавший наотрез отказался от госпитализации, продемонстрировал невероятную волю к жизни и сбежал из больницы.
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