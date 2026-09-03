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Происшествия

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Жительница Мордовии обвиняется в хищении средств, выделяемых из федерального бюджета в качестве пособий

Отделом по расследованию преступлений на территории Ленинского района СУ УМВД России по г.о. Саранск завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат.

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