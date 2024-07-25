МИД Румынии вызвал временного поверенного России Копнину из-за обломков дрона

Временному поверенному Российской Федерации на территории румынской столицы Елене Копиной направлен вызов в местный МИД из-за того, что пограничное ведомство выявило части беспилотников около расположенных рядом с украинской территорией населённых пунктов.
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