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Русская весна

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В Египте телеведущую приговорили к смертной казни

В Египте телеведущую приговорили к смертной казни

Уголовный суд Каира приговорил египетскую телеведущую и продюсера Сару Халифу, а также 11 других обвиняемых к смертной казни через повешение за производство наркотиков, сообщила газета «Аль-Ахрам».

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