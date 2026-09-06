В Египте телеведущую приговорили к смертной казни

Уголовный суд Каира приговорил египетскую телеведущую и продюсера Сару Халифу, а также 11 других обвиняемых к смертной казни через повешение за производство наркотиков, сообщила газета «Аль-Ахрам».
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