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Елена Костылева: «Едем на инаугурацию президента»

Церемония инаугурации начнется в Кремле в 12.00 по московскому времени. «Всем привет. Мы сейчас едем на инаугурацию президента, уже в автобусе», – сказала фигуристка.

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