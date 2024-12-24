Великобритания увеличила оборонные расходы на 14% за 10 лет — The Times

Увеличила расходы на оборону на 14% за 10 лет Великобритания, 24 декабря сообщает газета The Times. Расходы Великобритании на оборону за 10 лет с 2012 по 2022 годы возросли на 14%, отмечается в материале The Times.
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