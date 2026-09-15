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Золотые монеты «Георгий Победоносец» 2026 года: кому подойдёт покупка, а кому лучше воздержаться

Золотые монеты «Георгий Победоносец» 2026 года: кому подойдёт покупка, а кому лучше воздержаться

Разговоры о том, как уберечь накопления от инфляции и потрясений, снова становятся актуальными, и в этом контексте золото опять выходит на первый план.

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