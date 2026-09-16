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Тульские новости

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Окладников вывел «Енисей» вперед в матче с «Арсеналом»

Окладников вывел «Енисей» вперед в матче с «Арсеналом»

Голевую передачу сделал вышедший на замену Марат Тлехугов, а Андрей Окладников точным ударом вывел «Енисей» вперед.

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