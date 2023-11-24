Не стоит сравнивать вертолет Ка-52 «Аллигатор» с AH-64 Apache. «По весу наша электроника раза в 2 -2,5 тяжелее»

Многие популярные болгеры-обзорщики военной техники, причем даже некоторые телевизионные каналы, сравнивают современные засекреченные боевые летательные комплексы, например такие, как немецкий Фокке-Вульф 190 и советский «ишачок» И-16.
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